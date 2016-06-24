Берлин, 24 июня, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Бундестаг принял новый антитеррористический закон, передает Spiegel. Ведомство по охране конституции может в будущем обмениваться со своими партнерами из ЕС и НАТО информацией о подозреваемых лицах, объектах и событиях.

Бундестаг

При покупке карт экспресс-оплаты продавцы и операторы телефонной сети должны проверять клиентов при помощи удостоверений личности. Такие меры должны помешать экстремистам совершать анонимные звонки с мобильных телефонов.

При подозрении в терроризме немецкие службы безопасности смогут хранить данные подростков в возрасте от 14 лет и больше (раньше только от 16 лет). Здесь речь идет, в первую очередь, о молодых людях, которые вербуются в ряды ИГИЛ (запрещено в РФ) и отправляются в Ирак и Сирию.

Правительство и правящая коалиция Германии принимали норму в спешке, чтобы успеть до начала летних каникул. Оппозиция в лице «левых» и «зеленых» раскритиковали новый закон из-за того, что он ограничивает фундаментальные права граждан.