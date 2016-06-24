Брест, Белоруссия, 24 июня, 2016, 19:23 — ИА Регнум. В Бресте 24 июня прошло заседание совета руководителей центральных банков Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, а также Межгосударственного банка, сообщает пресс-служба Нацбанка Белоруссии.

president.gov.by Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте. 24 июня 2016 года

«Участники встречи обменялись информацией о результатах работы и перспективах развития банковских систем, тенденциях развития валютных рынков, состоянии платежных балансов и динамике международных резервов своих государств. Обсуждены также вопросы, касающиеся обмена информацией и опытом по развитию инфраструктуры рынка платежных карточек, взаимодействия центральных (национальных) банков в области согласования методических подходов к расчету показателей личных и трансграничных денежных переводов, дальнейшего развития сотрудничества в вопросах обучения персонала», — сказано в официальном сообщении.

Подробности неформальной части мероприятия отсутствуют. Следующее заседание совета состоится во II полугодии 2016 года в Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, во взаиморасчётах партнёры по Евразийскому союзу в основном используют доллар США. Руководители постсоветских образований противятся созданию единой валюты с целью ухода от «долларизации», усматривая в этом политическую угрозу, но не усматривая таковой в иных валютах.

Отметим, что по итогам 2015 года взаимная торговля членов ЕАЭС в денежном выражении существенно сократилась. Взаимный товарооборот членов союза составляет 13,5% от их внешнего товарооборота. Экспорт из Евразийского союза на 70% состоит из минеральных ресурсов, а импорт на 45% состоит из машин и оборудования. В Евросоюзе ситуация обратная — превалирует экспорт продукции с высокой добавочной стоимостью. При этом в ЕС проводится иная денежная политика, позволяющая производителям воспользоваться недорогим кредитом и даже под отрицательную ставку.