Киров, 24 июня, 2016, 19:19 — ИА Регнум. По факту получения взятки задержан губернатор Кировской области Никита Белых. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ.

gazprom.ru Никита Белых

По версии следствия, Никита Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тыс. евро или 24,1 млн рублей за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

Белых был задержан с поличным при получении взятки в одном из ресторанов Москвы.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин: «Предваряя истерику, которую поднимают в подобных случаях сторонники и соратники, хочу сразу остудить пыл: у коррупционных преступлений не бывает политического окраса. Думаю, что граждане Хорошавин и Гайзер могут это подтвердить. Перефразируя известные выражения — «Взятка не пахнет… но иногда светится. Взятка она и в Африке взятка». Единственное, что может гарантировать следствие — это всесторонность и объективность расследования».