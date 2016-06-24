Москва, 24 июня, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин рассказал журналистам сегодня, 24 июня, подробности задержания Кировского губернатора Никиты Белых.

Советский плакат «Будь бдительным!»

Он сообщил, что глава региона был задержан в одном из московских ресторанов. Там Белых была передана взятка в 400 тысяч евро. В задержании участвовали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ по факту получения взятки губернатором Белых.

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро (около 24,1 млн рублей). За взятку он обещал совершить некие действия в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».

Также Белых обещал «общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области».