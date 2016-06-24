Рига, 24 июня, 2016, 19:16 — ИА Регнум.



Шарик сдулся

Угроза развала Европейского союза теперь стала абсолютно реальной, заявил мэр Риги, лидер партии «Согласие» Нил Ушаков, комментируя результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает портал Mixnews.lv.

Он отметил, что результат референдума — «плохая новость для Европы, Латвии и всех нас». Происходящее является огромным вызовом для лидеров стран-членов и руководства ЕС, подчеркнул политик.

Ушаков не исключает, что в будущем ЕС может распасться по крайней мере на две части. Может образоваться «условная ВИП-часть», в которую войдут Германия, Франция, Нидерланды и другие богатые страны Западной Европы, и «эконом-класс» — Польша, Венгрия, страны Прибалтики и остальная Восточная Европа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, мэр Риги Нил Ушаков написал письмо градоначальнику Лондона Садику Хану с призывом к британцам проголосовать за членство Великобритании в ЕС на предстоящем 23 июня референдуме.