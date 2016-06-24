Оренбург, 24 июня, 2016, 19:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области 24 июня примерно в 20:10 местного времени (18:10 мск) на 73-ем километре трассы Оренбург-Беляевка произошло ДТП, завершившееся гибелью пяти человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по региону Наталья Полянская.

Детская игрушка

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, сотрудники МЧС. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение в «Ладой-Приорой», которая от удара загорелась.

Стоит отметить, в автомобиле «ВАЗ-2112» находилось пять человек. По данным полиции, в результате ДТП двое взрослых и двое детей в возрасте четырех месяцев и шести лет погибли. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу. В «Ладе-Приоре» находилось трое человек, один из них скончался, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, На место ДТП привлечен один боевой расчет отдельный пост пожарно-спасательной части № — 26: три человека и одна спецмашина.

По данным Госавтоинспекции по Оренбургской области, на территории региона за январь-май по вине водителей транспортных средств произошло 572 ДТП, в которых погибло 60 человек и 781 — получил ранение. За пять месяцев 2016 года с участием детей в возрасте до 16 лет имели место 66 автоаварий, где 69 детей получили травмы. Погибших за этот период нет.