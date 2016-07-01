Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 09:21 — ИА Регнум. О коммунизме будут говорить сегодня в Санкт-Петербургском киноцентре «Родина». Вниманию зрителей будет представлен фильм «Коммунисты» (Kommunisten) супругов Жан-Мари Штрауба и Даниэль Юйе. Показ пройдёт в рамках проекта «Кино в городе. Петербургская синематека».

Цитата из х/ф «Kommunisten». реж. Жан-Мари Штрауб. 2014. Франция, Швейцария Разговор

«Коммунисты» — первая полнометражная работа Жан-Мари Штрауба, созданная им после ухода из жизни его супруги и постоянного соавтора Даниэль Юйе. Фильм рассказывает о коммунисте в нацистском концентрационном лагере. Картина состоит из 6 эпизодов сопротивления, разворачивающихся на разных этапах истории XX века.

«Коммунисты» — итог всего сделанного Штрауб и Юйе за долгие года совместной режиссёрской и идеологической работы. В конце фильма звучит ответ на вопрос: зачем делать искусство? Или даже короче: зачем — искусство? Картина вышла на экраны в 2014 году и была показана всего в нескольких странах мира — в Швейцарии, на Международном фестивале в Локарно, на Южнокорейском международном фестивале в Чонджу, кинофестивале в Мельбурне, Австралия, выходила в прокат во Франции, Италии и Португалии. А совсем недавно «Коммунистов» и другие работы режиссёров левого направления увидели в США.

Цитата из х/ф «Kommunisten». реж. Жан-Мари Штрауб. 2014. Франция, Швейцария Повествование

«Недавно в мире прошло две ретроспективы Жан-Мари Штрауба и его жены и соратницы Даниэль Юйе, первая из них, самая полная в истории кинематографа — в Парижском центре Жоржа Помпиду, а буквально в июне закончилась достаточно крупная ретроспектива в Нью-Йорке, в Музее современного искусства MoMA. Поэтому мы обсуждали возможность показа одного из фильмов программы и в России. Мы не привязываем показ к какой-либо дате. Но фильм «Коммунисты» — картина национального интереса, картина об антифашистах, что непосредственно связано с нашей историей. Фильм основана на книге «Дни гнева» Анри Мальро и имеет ярко выраженную политическую проблематику, поэтому в первую очередь будет интересен людям, заинтересованным в политическом искусстве, политическом кинематографе и традиции критического искусства. После фильма состоится дискуссия, мы поговорим об увиденном и о способах выражать подобные темы в кинематографе», — комментирует куратор показа, редактор журнала «Сеанс» Алексей Артамонов.

Жан-Мари Штрауб родился 8 января 1933 года во французском городе Мец. В молодые горы он организовал в родном городе киноклуб, а в 1954-м переехал в Париж и познакомился с Даниэль Юйе, ставшей его женой и постоянным соавтором.

Первой резонансной работой дуэта Штрауб-Юйе стала «Хроника Анны Магдалены Бах», музыкальный фильм с нетрадиционной нарративной структурой — эксперименты по «очищению киноязыка» будут отличать все последующие работы режиссёров.

За многие годы совместной работы Штрауб и Юйе создали впечатляющий проект современного левого искусства. Особняком в их творчестве стоит Бертольт Брехт, поэт, писатель, режиссёр и теоретик театра и кино. Фильмы Штрауб-Юйе, завсегдатаев Берлинского фестиваля («Хроника Анны-Магдалены Бах», «Классовые отношения», «Смерть Эмпедокла», «Эти встречи с ними»), олицетворяют непримиримость авторского кинематографа.

Цитата из х/ф «Kommunisten». реж. Жан-Мари Штрауб. 2014. Франция, Швейцария Повествование

Почти во всех картинах в той или иной форме присутствует леворадикальный посыл. Так, свою экранизацию «Америки» Франца Кафки режиссёры окрестили «Классовые отношения». Порой подвергаясь резкой критике, к концу столетия режиссёры не изменили своей репутации «ниспровергателей буржуазного киноязыка» и стали пользоваться в эстетских и синефильских кругах культовой славой. Юйе ушла из жизни 9 октября 2006 года (в том же году супружеский дуэт был удостоен специальной премии на Венецианской биеннале), и с тех пор Штрауб снимает один.

Показ фильма «Коммунисты» в Петербурге организован журналом «Сеанс» и киноцентром «Родина». После просмотра фильма состоится дискуссия, которую проведут кураторы показа — Алексей Артамонов, редактор журнала «Сеанс», и Кирилл Адибеков, режиссер, киновед и поэт.