Берлин, 24 июня, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель «сожалеет» о выборе британцев выйти из состава Евросоюза, передает Spiegel. Но она предостерегает от «быстрых и поспешных выводов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Нет смысла ходить вокруг да около, сегодняшний день является поворотным моментом для Европы, поворотным моментом для процесса объединения», — заявила канцлер. Она призывает к спокойствию и рассудительности, указывая на то, что выход из союза регламентирован договором о ЕС и является длительным процессом.

Меркель также отметила растущее разочарование населения всех стран-членов относительно развития европейской интеграции. Поэтому, по ее мнению, необходимо дать понять гражданам, что ЕС реально улучшает их жизни.

«Европейский союз достаточно силен, чтобы дать правильные ответы на сегодняшний день», — говорит Меркель, напомнив об особой ответственности и интересе ФРГ в том, чтобы европейский проект удался.

Канцлер подчеркнула важность Европейского союза, являющегося «уникальным сообществом солидарности и (общих) ценностей». «Это наш гарант мира, процветания и стабильности», — добавила канцлер.

«Только вместе мы в глобальной конкуренции можем дальше отстаивать наши ценности, свободы, демократию и верховенство закона и наши интересы — экономические, социальные, экологические, внешней политики и безопасности», — заявила лидер Германии.

Напомним, по итогам референдума 23 июня большинство населения Великобритании поддержало ее выход из состава Евросоюза.