Москва, 24 июня, 2016, 18:45 — ИА Регнум. На портале Change.org появилась петиция за отставку уполномоченного по правам ребенка при президенте России Павла Астахова. Петиция опубликована сегодня, 24 июня.

Dmitry Rozhkov Павел Астахов

Авторы петиции напоминают, что Астахов во время посещения детей, спасенных на карельском озере Сямозеро, спросил у одного из подростков: «Ну что, как поплавали?», чем вызвал шок у ребенка, с которым он на тот момент беседовал.

Авторы петиции считают, что данное высказывание можно расценивать как «бесчеловечное и омерзительное проявление ограниченности, черствости и цинизма лица, в чьи должностные обязанности входит защита прав и интересов детей в Российской Федерации».

В связи с этим авторы считают, что Астахову не место на посту Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ и требуют его отставки. «Мы считаем, что Павел Астахов должен быть немедленно освобожден от обязанностей уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации», — сказано в петиции.

На данный момент петицию подписали 8527 человек.