Махачкала, 24 июня, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Имам квартальной мечети в поселке Шамхал-Термен (пригород Махачкалы) продолжит свою работу на прежнем посту. К такому решению пришли представители муфтията Дагестана и местные жители, передает 24 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

«Представители муфтията во главе с имамом махачкалинской мечети «Сафар» Мухамад-Ханафи Гамзатовым после обсуждений с местными жителями решили оставить Биймурада Устарханова в должности имама. Но при этом решили назначить ему нового помощника», — сообщил ИА REGNUM местный житель.

Напомним, 22 июня жители посёлка Шамхал собрались у здания муфтията в Махачкале, чтобы выразить несогласие со сменой имама мечети в квартале «Учхоз». По словам прихожан, решение об этом якобы было уже принято в муфтияте и исполнено группой местных жителей. Духовенство же республики отрицало свое участие в смене имама мечети.