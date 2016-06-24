Минск, 24 июня, 2016, 18:20 — ИА Регнум. «Наши отношения развиваются достаточно динамично. Но в последние годы я чувствую, что нужен дополнительный импульс и толчок к развитию этих отношений», — заявил 24 июня в Ташкенте Александр Лукашенко в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрай Дамодардасом Моди.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, «во время состоявшегося некоторое время назад визита президента Индии в Белоруссию стороны договорились о том, чтобы примерно к 2018 году достичь уровня товарооборота в $1 млрд». В ходе нынешних переговоров Лукашенко заявил: «Естественно, под этот миллиард нам надо создать некую экономическую дорожную карту, чтобы достичь этого рубежа».

Согласно официальному сообщению, Белоруссия и Индия «реализуют ряд серьезных двусторонних проектов» в различных сферах. «У нас очень хорошо развивается сотрудничество между академиями наук. Научно-технические проекты в сферах энергетики, космоса, «зеленой индустрии», нано и биоиндустрии, робототехники, фармацевтики, атомной энергетики получили свое развитие между Индией и Белоруссией, — сообщил руководитель постсоветской республики. — Мы серьезно готовимся к тому, чтобы в ноябре 2016 года посетить международную торговую ярмарку в Нью-Дели, где уже сегодня запланировано проведение Дней белорусской науки в Индии».

«Словом, у нас есть хорошие направления сотрудничества, но я считаю, что на этом останавливаться нельзя. Надо двигаться вперед. И мы, конечно же, ждем вашего большего присутствия в центре Европы. Для великой Индии это будет неплохо, и мы готовы реализовать ваши интересы в Белоруссии настолько, насколько это вам выгодно», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегическим партнёром Белоруссии в Азии является Китай. Основу белорусского экспорта в Индию составляют калийные удобрения. Наиболее динамично белорусско-индийское сотрудничество развивается в фармацевтике. Александр Лукашенко приглашал компании Индии и Пакистана инвестировать в строящийся под Минском Китайско-белорусский парк «Великий камень», однако потенциальные партнёры предпочли не растрачивать свой потенциал.