Псков, 24 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, который обвинён в том, что в течение пяти лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, по версии следствия, 12-летняя дочь обвиняемого подвергалась насилию со стороны отца с 2010 года, когда девочке было 7 лет.

Угроза

Преступления совершались систематически, дома, а когда о них взрослеющая дочь рассказала матери и та сообщила в правоохранительные органы, глава семейства угрожал им убийством при помощи ножа.

«В настоящее время мужчина изолирован от общества. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.