Кострома, 24 июня, 2016, 18:16 — ИА Регнум. В Костромской области с начала года в муниципальную собственность перешли невостребованные земельные доли граждан общей площадью 152,8 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, это на 7,4 тыс. га больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

Работа по оформлению неиспользуемых земельных участков в собственность муниципальных образований для передачи их под реализацию инвестиционных проектов проводится в области по поручению губернатора Сергея Ситникова. По информации департамента агропромышленного комплекса, общая площадь сельскохозяйственный угодий, поделенных на земельные доли в 1993 году, составила 579,4 тыс. га.

Больше всего работы по оформлению невостребованных земельных долей проводится в Антроповском, Макарьевском, Нейском, Островском, Парфеньевском, Вохомском и Сусанинском районах, менее активны Костромской, Красносельский, Павинский и Галичский районы.

По мнению губернатора, главам муниципальных образований нужно проявить «максимум активности» по привлечению инвесторов в сельское хозяйство, чтобы пустующие земли не простаивали, а сразу начали использоваться.