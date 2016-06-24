Вашингтон, 24 июня, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Барак Обама считает, что США и Великобритания сохранят особые союзнические отношения, даже несмотря на выход Лондона из состава Евросоюза, передает Bild.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Народ Соединенного Королевства высказался, и мы уважаем его решение», — говорится в заявлении Обамы, распространенном Белым домом.

Обама дал понять, что членство Британии в НАТО остается для Соединенных Штатов краеугольным камнем их безопасности, внешней и экономической политики.