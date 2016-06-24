Архангельск, 24 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов заявил, что со сроками введения в эксплуатацию крупнейшего в регионе перинатального центра на 130 коек возникли проблемы. Комментировать их он не стал, но отметил, что, несмотря ни на что, центр должен быть открыт в конце 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Выступая на коллегии регионального минздрава, Карпунов сообщил, что по открытию перинатального центра в Архангельске проводится большая организационная работа и обучение персонала.

«Введение в строй перинатального центра — фундаментальное и сложное для нас мероприятие. Есть определенные сложности со сроками введения его в эксплуатацию. Проводится большая организационная работа в части формирования персонала центра, формируется штатное расписание учреждения, проводится комплектация конкретными физическими лицами. Также проводится работа по распределению потоков пациентов. Ее мы должны организовать к концу года», — сообщил Карпунов.

Добавим, что строительство областного перенатального центра на 130 коек началось в Архангельске еще в августе 2014 года. На строительство перинатального центра предусмотрено 2 815 880 тысяч рублей, в том числе 2 213 742,1 тысяч рублей средства субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 602 137,9 тысяч рублей — средства областного бюджета. Строительство перинатального центра будет способствовать созданию условий для оказания доступной и качественной акушерско-гинекологической и неонатальной помощи и позволит рассчитывать на максимально низкий уровень материнской смертности, существенно снизить уровень перинатальной смертности и добиться стабилизации показателей младенческой смертности, позволит обеспечить высокий уровень качества оказания медицинской помощи новорожденным детям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сроки строительства перинатального центра в Архангельске срываются уже не первый раз.