Кингисепп, Ленинградская область, 24 июня, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Закладка православного храма св. князя Лазаря Косовского и св. царя-страстотерпца Николая II состоится в воскресенье, 26 июня в городе Кингисеппе Ленинградской области. Об этом сегодня сообщила пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.

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«Литургия и чин установки закладного креста будут совершены епископом Гатчинским и Лужским Митрофаном с участием клириков Сербской Православной Церкви», — отметили в пресс-службе.

По замыслу создателей храма в Кингисеппе, в нем соединится сербско-византийская архитектура, свойственная двум православным странам. Закладной крест установят на территории храма Всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших.

В ходе торжеств, которые начнутся уже в субботу, 25 июня, пройдут выступления сербских и российских фольклорных коллективов.

Строительство храма в честь св. князя Лазаря Косовского и св. царя Николая II профинансируют меценаты из Сербии и России.

Лазарь Хребелянович (св.Лазарь Косовский) (1329−1389) — последний независимый правитель Сербии перед ее завоеванием османами, погиб в знаменитой битве с турками на Косовом поле, и был канонизирован Сербской православной церковью.