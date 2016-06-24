Саранск, 24 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с представителями индустриального холдинга «АГРИСОВГАЗ», заинтересованными в реализации крупного инвестиционного проекта на территории республики. Предприятие специализируется по выпуску теплиц нового поколения — промышленных, фермерских и садовых, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

По словам генерального директора ООО «АГРИСОВГАЗ» Эдуарда Калачева, предприятие планирует построить в Мордовии крупный тепличный комплекс. Кроме того, в планах компании создание в республике семенного центра в рамках реализации программы импортозамещения.

Глава региона предложил инвесторам рассмотреть несколько вариантов земельных участков для возведения тепличных комплексов, отметив, что все работы с инвесторами в республике ведутся по принципу «одного окна», а также реализуется комплекс мер господдержки. «У нас есть ряд сформированных участков под строительство, обеспеченных необходимыми коммунальными ресурсами, с хорошей транспортной доступностью и трудовыми резервами. Мы заинтересованы в развитии районов республики, наша цель — создание новых производств и дополнительных рабочих мест», — подчеркнул Волков.

Также глава республики отметил возможность кооперации с предприятиями региона, продукция которых может быть использована при создании тепличных комплексов, а также территориальное преимущество Мордовии, как региона, расположенного в центре Поволжья.

По итогам встречи Владимир Волков поручил председателю правительства Мордовии Владимиру Сушкову и министру сельского хозяйства и продовольствия Владимиру Сидорову детально проработать вопросы реализации перспективного инвестпроекта.