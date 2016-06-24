Берлин, 24 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Министр экономики Германии, вице-канцлер Зигмар Габриэль отменил свой визит в Российскую Федерацию из-за Brexit. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба германского министерства.

Зигмар Габриэль

Сообщается, что из-за последних событий в Великобритании, где подданные Её Величества высказались за выход королевства из состава Евросоюза, Габриэль должен остаться в ЕС и принять участие в ряде мероприятий.

Габриэль уже проинформировал российскую сторону по поводу отмену своего визита.

Напомним, согласно официальным данным референдум о выходе Великобритании из ЕС закончился победой евроскептиков, за Brexit высказались 51,9% проголосовавших.