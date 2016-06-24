Донецк, 24 июня, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В ДНР угольные предприятия, входящие в состав ГП «Шахтерскантрацит», «Торезантрацит» и «Снежноеантрацит», остановили работу, а горняки были отправлены в бесплатные отпуска. Об этом 24 июня в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказали горняки из Шахтерска и Тореза в ДНР.

Шахта

«С 20 июня все шахты, которые входят в состав ГП «Шахтерскантрацит» и «Снежное-антрацит» остановили добычу. Также стоит шахта ДТЭК «Комсомолец Донбасса». Горняки отправлены в бесплатные отпуска пока до 1 июля. Но руководство не исключает, что простой затянется. Работы нет. Десятки тысяч шахтеров остались без работы. Долги по зарплате отдали за январь месяц», — сказал горняк из Шахтерска Владислав.

«У нас в Торезе остановилась прославленная шахта «Прогресс» (ГП «Торезантрацит»). Еще недавно на ней руководство ДНР открывало новую лаву. Мужики говорят, что остановились все шахты «Торезантрацита». В самом Торезе по шахтам долги по зарплатам от трех до шести месяцев. Людей кинули», — проинформировал рабочий шахты «Прогресс» Владимир.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне власти ЛНР (Луганщина) закрыли 23 угледобывающих предприятия. По словам и.о. начальника Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР Александра Беляева, поводом для закрытия предприятий стали нарушения законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности. «Во исполнение вашего протокольного поручения согласно приказу с 6 по 25 мая были проведены проверки абсолютно всех предприятий, ведущих добычу угля. Было проверено 169 шахт. По результатам проверок было 193 остановки, в том числе, 23 предприятия были остановлены полностью», — сказал Беляев.