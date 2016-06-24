Эдинбург, Великобритания, 24 июня, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп провел параллели между своей предвыборной кампанией по ограничению нелегальной иммиграции и Brexit, передает Reuters.

Johnny Silvercloud Сторонница Трампа. Надпись на кепке: «Сделаем Америку снова великой»

На открытии своего гольф-курорта в Шотландии Трамп заявил репортерам: «Люди действительно видят большую параллель. Многие люди говорят об этом, и не только Соединенные Штаты, но и другие страны».

«Люди хотят вернуть свою страну. В некотором смысле они хотят независимости. Вы видите это Европе, по всей Европе», — отметил республиканец. Трамп прогнозирует новые случаи, когда граждане отдельных стран захотят «вернуть свои границы».

В одном из своих выступлений миллиардер призывал соорудить стену между США и Мексикой, чтобы остановить нелегальную миграцию из Латинской Америки.