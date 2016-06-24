Киев, 24 июня, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В следующем месяце ожидается подписание соглашения о введении Зоны свободной торговли между Украиной и Канадой, заявил на заседании правительства 24 июня украинский премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондентИА REGNUM.

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«Мы ожидаем в следующем месяце подписания Зоны свободной торговли с Канадой. Это будет означать то, что мы имеем новые рынки сбыта украинской продукции. И очень важно, чтобы мы этим инструментом очень качественно пользовались», — заявил он.

В этом контексте Гройсман подчеркнул важность усиления торгового представительства Украины, что позволит достойно представлять украинских производителей в странах, где есть спрос на украинскую продукцию.

«Наши международные визиты в Соединенные Штаты Америки и Канаду говорят о том, что мы имеем огромный потенциал привлечения инвестиций, развития национальной экономики, создания новых рабочих мест. И этот потенциал мы должны использовать. Поиск новых возможностей, привлечение новых инвестиций как международных, так и внутренних, являются залогом того, что мы построим сильную экономику», — заявил глава правительства Украины.