Тбилиси, 24 июня, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Администрация «Грузинской железной дороги» ответила на обвинения, которые посыпались на нее в последний период со стороны различных оппозиционных партий и представителей общественности в связи с закупкой четырех двухэтажных поездов.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны. 1888

СМИ со ссылкой на политиков писали, что Грузинская железная дорога «помогла» России избавиться от неподходящих для ее железных дорог двухэтажных поездов, но использовать их на дорогах Грузии не сможет, так как габариты поездов не соответствуют габаритам железнодорожной колеи, и через тоннели эти поезда не проедут.

Подобные информации в администрации ГЖД назвали целенаправленной попыткой дискредитации и клеветой. «Хотим еще раз напомнить «охваченным патриотическим духом» оппонентам, что, к сожалению для них, при большой поддержке правительства Грузии и большом желании Грузинской железной дороги электропоезда швейцарской компании «Stadler Bussnang AG» обязательно будут осуществлять комфортные перевозки пассажиров в направлении Черного моря. Четыре новых поезда оснащены ультрасовременными системами безопасности, которые соответствуют требованиям всех стандартов», — заявляют в железнодорожной администрации.

По их же информации, технические данные поездов полностью соответствуют габаритам Грузинской железной дороги, в частности, ширина колеи, на которую рассчитан новый поезд, составляет 1520 мм, длина самого электропоезда — 101,7 см, ширина — 340 см, высота — 5420 мм, и рассчитан он на 400 пассажиров.

Над разработкой технических параметров грузинская сторона работала вместе с экспертами немецкой компании «Deutsche Bahn».

Новый поезд рассчитан и на обслуживание лиц с ограниченными возможностями, для которых имеются специальные лифты и «мокрые точки». В туалетах есть специальные столики для ухода за младенцами.

Что касается железнодорожного тоннеля, по которому будет проезжать этот поезд, в этом тоннеле была проведена реконструкция и добавлена вторая колея. Но и после реконструкции, исходя из конфигурации тоннеля, встречное движение пассажирских поездов в нем не производится. Скорость движения поездов на всем перевалочном участке составляет 50 км/ч, и новые электропоезда тут ни при чем, подчеркивают в ГЖД.