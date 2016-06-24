Пенза, 24 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Пензе 24 июня состоялась церемония прощания с членом Совета Федерации, бывшим губернатором Пензенской области Василием Бочкарёвым. В траурных мероприятиях принял участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

ИА «PenzaNews» Василий Бочкарёв

Василий Бочкарёв скончался 22 июня после тяжёлой продолжительной болезни.

Ранее телеграммы со словами соболезнования родным и близким бывшего губернатора направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Михаил Бабич также выразил слова соболезнования близким Василия Бочкарёва. «Трудно найти более глубокого, более порядочного и принципиального человека, который всего себя отдал на благо жителей Пензенской области. Пройдя очень сложный жизненный путь и возглавив область в самое непростое время, Василий Кузьмич сделал всё для того, чтобы область стала тем регионом, который мы сегодня знаем и любим. Это был один из самых доступных и близких к людям губернаторов, который знал каждый город, район, каждую деревню. Меня всегда удивляло и по-хорошему подкупало искреннее отношение людей к Василию Кузьмичу и то, что каждого человека, кто к нему подходил, он знал по имени и отчеству. Это был по-настоящему народный губернатор», — подчеркнул Бабич. «Для нас, его коллег, он был по-настоящему близким другом. Я всегда относился к нему с огромным уважением, по-новому его для себя открывал. Всё, что он как уже состоявшийся губернатор и политический деятель сделал для меня, было бесценно. Я за все благодарен Василию Кузьмичу», — сказал он.

По данным пресс-службы, проститься с Василием Бочкарёвым пришли губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, главы большинства регионов ПФО, представители федеральных и региональных органов государственной власти, бывшие коллеги и соратники Бочкарёва, а также десятки тыс. жителей области.

По окончании гражданской панихиды состоялось отпевание, после чего траурная процессия прошла по центральной улице города. Бывший губернатор Пензенской области был похоронен на Аллее славы Новозападного кладбища Пензы.