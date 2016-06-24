Брюссель, 24 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Европейском Союзе ждут от властей Великобритании скорейшей подачи формального заявления о выходе королевства из состава наднационального объединения. Об этом сегодня, 24 июня, сказано в совместном заявлении руководителей институтов ЕС — председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, председателя Евросовета Дональда Туска, спикера Европарламента Мартина Шульца и премьера председательствующих в ЕС Нидерландов Марка Рютте. Евробюрократы указывают, что промедления в этом вопросе будут нежелательны, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

Лидеры Евросоюза напоминают, что статья 50 Договора о Европейском Союзе оговаривает процедуру, которой необходимо следовать, если какие-либо из государств-членов примет решение выйти из ЕС. Брюссель настаивает на скорейшем начале переговоров.

До завершения переговоров Великобритания остается членом Евросоюза со всеми вытекающими отсюда последствиями. Законодательство Евросоюза продолжит применяться в полной мере как в отношении Великобритании, так и внутри Соединенного королевства. При этом договор об особом статусе Великобритании в Евросоюзе, который был достигнут в феврале 2016 года, в силу не вступит. Никаких других переговоров с Великобританией больше не будет.

Также в заявлении евробюрократов сказано, что ЕС един перед лицом беспрецедентного решения о выходе Великобритании. В Брюсселе сожалеют о решении британцев, но принимают его.