Донецк, 24 июня, 2016, 17:42 — ИА Регнум. ДНР готова принимать любую гуманитарную помощь от Украины. Как сообщает 24 июня пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил глава республики Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Был один момент, они (украинская сторона) предлагали привезти продукты, но просили за это уголь. Как это может быть гуманитарной помощью? Нам оказывают гуманитарную помощь и Красный Крест, и ООН. Рассчитаться за картошку углем? Да, может это правильно… Я точно не знаю, может что-то и возят. Хотя у меня нет таких сведений», — сказал Захарченко, отвечая на вопрос о нежелании властей ДНР принимать гумпомощь от Украины.

Он также выразил готовность лично встретить гуманитарный груз от Украины.

«Да, они возят на ту территорию Донбасса, которая контролируется (ВСУ), и там тоже нужна гуманитарная помощь. Если люди хотят привезти гуманитарную помощь, они ее привозят и, причем разными путями. Они считают это делом своей чести, просто человеческой. Я не говорю о политике, об отношении к нам или кому-то другому. Но для жителей и детей Донбасса вы это сможете сделать, всегда… Если привезете, лично встречу», — пообещал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Захарченко на предложения украинской стороны направить гуманитарную помощь жителям Донецка заявлял, что республика не нуждается в гумпомощи от Украины.

«Мы сами можем поделиться, к примеру, тем же хлебом с жителями Славянска, Краматорска, Марьинки, Мариуполя. Мы подачки брать не будем! Донбасс никогда не жил за подачки! Мы всегда отдавали больше, чем потребляли! Донбасс никогда не был дотационным регионом», — говорил Захарченко.

Также в 2014—2015 гг. военные ДНР неоднократно пресекали попытки доставить гумпомощь под украинским патронатом в Донецк.