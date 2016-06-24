Киев, 24 июня, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил чиновникам выяснить вопрос относительно формирования цены на уголь по так называемой формуле «Роттердам +». Об этом он заявил на заседании Кабмина 24 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexander G Уголь

Напомним, ранее на Украине вступил в силу новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электроэнергию, согласно которому цена на уголь для электростанций рассчитывается по формуле «стоимость разгрузки угля в порту Роттердама + стоимость его транспортировки на Украину». Из-за такой формулы уголь на Украине получился самый дорогой в мире, подсчитали эксперты.

«Нам надо разобраться, как формируется цена на уголь, почему определена формула «Роттердам +» и какой выход есть из этой ситуации. И сделать это нужно срочно. Я вам даю неделю на то, чтобы вы внесли предложения, которые рассмотрит и президент, и правительство для того, чтобы урегулировать эту проблему», — заявил Гройсман.

«Президент обеспокоен этим вопросом тоже», — отметил он.

«Я считаю, что в этой формуле формирования цены на уголь есть много неизвестных. И я считаю, что позиция правительства должна быть очень четкой с точки зрения разобраться в этой формуле — понять, что там происходит. И сделать все для того, чтобы эта формула была прозрачной и соответствовала реальной цене на уголь на Украине и отвечала формированию реальной цены на электрическую энергию», — призвал Гройсман.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик также заявил, что выступает против внедрения формулы цены на энергетический уголь «Роттердам плюс транспорт» и вместо этого предлагает запустить биржу угля на внутреннем рынке.