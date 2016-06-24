Белгород, 24 июня, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В Белгородской области запретят розничную продажу алкоголя в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, в пристроенных и встроенных помещениях к жилым зданиям, вход в которые для покупателя организован со стороны подъездов и дворов с детской игровой площадкой данного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облдумы.

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Как сообщалось ранее, внести изменения в законодательство региона предложил депутат Юрий Осетров. «По данным департамента экономического развития, всего на территории области функционируют 4,5 тысячи предприятий торговли и общественного питания. Из них 767 расположены в многоквартирных жилых домах, а данный законопроект коснется интересов не более 200 объектов. Тех организаций, которые занимаются реализацией только алкогольной продукции, еще меньше», — рассказал он. По словам Осетрова, законопроект прошел оценку регулирующего воздействия, публичные слушания, а также получил положительное заключение департамента экономического развития области.

К бизнесменам, которые торгуют алкоголем на основании лицензии, новые правила начнут применять по окончании срока действия лицензии. В отношении организаций, которые продают спиртное не по лицензии, нормы закона начнут применяться с 1 января 2017 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов аналогичные запреты уже действуют. Однако депутаты Липецкого горсовета сочли, что ограничения на торговлю пивом в барах, вход в которые расположен со двора или торца жилого дома, недостаточно. Горсовет готовит обращение в Госдуму, в котором поддерживает находящийся на рассмотрении законопроект о полном запрете на торговлю пивом и другим алкоголем в помещениях, которые ранее переводились из жилого фонда в нежилой.