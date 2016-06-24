Астана, 24 июня, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Влияние на Казахстан результатов референдума, определивших выход Великобритании (Brexit) из ЕС, стало одним из вопросов на отчетной встрече с населением министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева сегодня, 24 июня. Министр посчитал уместным сравнение Brexit с другим памятным историческим событием.

autor381 Экономика Казахстана

«По референдуму, который состоялся в Великобритании по поводу Евросоюза, они проголосовали за то, чтобы выйти, и рынки действительно отреагировали, это большое событие. Я где-то прочитал, что это событие сравнимо с обрушением Берлинской стены, только тогда было объединение, а сейчас разделение», — сказал Бишимбаев.

Рассуждая о влиянии события на Казахстан, министр отметил: «Это будет иметь последствия для всех рынков, мы видим, что на фоне этого референдума упала цена на нефть, подросло золото, евро упал, упал английский стерлинг, укрепился доллар, мы видели, что казначейские бумаги подорожали. Так как у нас Национальный фонд инвестирован в казначейские бумаги, то, что они подорожали, на доходности Национального фонда, по крайней мере, на сегодняшний момент должно отразиться положительно».

ИА REGNUM напоминает, что 23 июня на референдуме в Великобритании решился вопрос о членстве государства в Евросоюзе. Сторонники выхода из ЕС набрали 52% голосов. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил, что уходит в отставку.

Российской экономике от Brexit не стоит ждать существенных последствий, поскольку товарооборот между Россией и Великобританией очень невысокий, считает заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Хотя ситуация пока далека от определенности, подчеркнула эксперт.

«На самом деле процесс выхода любой страны — члена ЕС из Евросоюза сложен и достаточно запутан. Во-первых, без утверждения Евросоюзом условий выхода страны и условий будущих коммерческих и торговых взаимоотношений никакой выход не состоится. Во-вторых, в Великобритании по национальному законодательству парламент должен сначала утвердить итоги референдума и дать согласие главе правительства на направление в руководящие органы ЕС письма о выходе страны из Евросоюза. А в парламенте значительное большинство имеют как раз противники Brexit. Так что еще ничего не решено даже внутри страны, не говоря уже о том, что сам переходный период, в течение которого оставшиеся в ЕС страны будут решать, на каких условиях далее сотрудничать с покинувшей Евросоюз страной, может продлиться не менее двух лет, и, если даже в течение двух лет к согласию насчет условий будущих коммерческих отношений прийти не удастся, то этот период может быть продлен еще на два года», — пояснила Мильчакова.

Добавим, что Казахстан в свою очередь в марте 2016 года ратифицировал соглашение о расширенном партнерстве с Евросоюзом, став, таким образом, первой страной в Средней Азии, подписавшей с ЕС Соглашение второго поколения.

Внешнеторговый оборот Казахстана со странами Европейского Союза в 2015 году составил 31,2 млрд долларов США (порядка 2 трлн рублей), что соответствует 51,4% от общего объема внешней торговли страны.