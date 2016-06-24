Рига, 24 июня, 2016, 17:10 — ИА Регнум. 48% русскоязычных жителей Латвии считают, что вступление страны в НАТО было неправильным шагом. Таковы результаты социологического исследования, проведенного Центром исследований безопасности и стратегии при Латвийской национальной академии обороны, сообщает BNS.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

В ходе исследования выяснилось, что большинство жителей Латвии считают вступление страны в НАТО правильным решением. Однако многие русскозычные респонденты (48%) считают этот шаг неправильным. 38% русскоязычных жителей страны считают, что присоединение к НАТО было правильным решением.

В свою очередь среди латышскоговорящих жителей поддержка вступления страны в НАТО заметно выше: 73,3% опрошенных считают это решение правильным и только 16% — неправильным.