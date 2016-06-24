Душанбе, 24 июня, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В первые пять месяцев 2016 года в Таджикистан поставлено 417,8 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 5 тыс. тонн меньше показателей за аналогичный период 2015 года, сообщила «Азия-Плюс» со ссылкой на данные Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Отмечено, что за это время снизилась и стоимость топлива, в 2016 году она составила $468 за одну тонну против $570 в 2015-м.

Лидером по поставке ГСМ остается Россия, откуда в Таджикистан за последние пять месяцев было поставлено 62% от всего ввозимого в страну топлива. На втором месте по поставкам числится Казахстан, поставивший за этот период 24%, замыкает тройку лидеров Туркмения с долей в 12,6%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июня Госдума РФ ратифицировала межправительственное соглашение о беспошлинных поставках нефтепродуктов из России в Таджикистан. Документ запрещает реэкспорт поставленных на беспошлинной основе ГСМ, в противном случае Россия имеет право приостановить поставки.

Замглавы Минэнерго Юрий Сентюрин отметил, что индикативный баланс на 2016 год согласован в объеме 830 тыс. тонн нефтепродуктов.