Калуга, 24 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. На малой родине выдающегося полководца ХХ века маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова в одноименном городе Жукове Калужской области сегодня, 24 июня открылся патриотический фестиваль — конкурс «Солдат своего Отечества», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pomnite-nas.ru Мемориальный комплекс Г.К. Жукова

По информации организаторов фестиваля, в этом году он посвящён предстоящему 120 — летию со дня рождения военачальника Георгия Жукова. Цель фестиваля — установление дружеских и культурных связей между городами — героями, городами воинской славы и воинской доблести России, а также творческими коллективами. Пропаганда героической истории Родины и подвигов земляков в Великой Отечественной войне. Преемственность и единение всех поколений в воспитании патриотических чувств к героической Славе Отечества .

Праздничные мероприятия начались в Государственном музее Г.К. Жукова, где состоялось открытие выставки военных художников и прошли открытые Жуковские чтения. В городском Доме культуры участники мероприятия познакомились с выставкой детских работ, посмотрети художественные и документальные фильмы, раскрывающие образ Георгия Жукова и его победного шествия по фронтам Великой Отечественной войны.

Под марши военные духовые оркестры около Мемориального комплекса Г.К. Жукова, состоялось торжественное открытие фестиваля. В праздничной программе принимают участие сводный молодёжный хор города Жукова, творческие делегации с приветствиями и концертными программами.

Всем участникам и гостям фестиваля Солдат своего Отечества» были вручены юбилейные Дипломы, благодарственные письма и памятные сувениры.