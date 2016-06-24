Махачкала, 24 июня, 2016, 17:04 — ИА Регнум. За последнее время значительное количество дагестанцев жалуются на рост цен на авиаперелеты в Махачкалу и обратно, передает 24 июня корреспондент ИА REGNUM. О росте цен пишут местные СМИ и пользователи социальных сетей.

David Spinks Авиаперелёты

С мая цены возросли практически на 40%, пишет «Новое дело», И это, несмотря на то, что в столичный республиканский аэропорт открывается все больше рейсов различных авиакомпаний. Издание отмечает, что это должно было повысить конкуренцию и, наоборот, снизить цены на билеты.

В самом аэропорту ИА REGNUM сообщили, что это обычный сезонный рост, в летний период цены растут, поскольку много желающих посетить Каспийское море. Пользователь социальной сети FacebookАхмед Исмаилов пишет, что летать в Москву напрямую из Махачкалы выходит дороже, чем с пересадкой через Минеральные Воды. Еще один пользователь соцсетей Султан Ясир пишет, что два раза в Москву летал через Грозный, поскольку так обходится дешевле.

Некоторые дагестанцы в росте цен видят другую причину. По мнению журналиста Тамерлана Магомедова, главными причинами роста цен на авиаперелеты специалисты называют «необоснованно задранные» в махачкалинском аэропорту цены на авиационный керосин и обслуживание. Он сообщил, что каких-либо других серьезных объяснений по этому поводу не озвучивают и в самом аэропорту.

«Среди приоритетных в плане развития внутреннего туризма регионов федеральным центром недавно был обозначен Дагестан. Инициативу на словах горячо поддержало и руководство республики. Однако реальность уже традиционно оказалась далека от намерений. Несмотря на недавнюю реконструкцию махачкалинского аэропорта и взлетно-посадочного полотна, на десятки ежедневных рейсов Махачкала-Москва, появление новых авиакомпаний, цена на перелёт оказалась непомерно задранной.

Оказалось, что добраться в курортный Сочи москвичу обойдется этим летом вдвое дешевле, чем в куда менее привлекательную пока Махачкалу. С учётом того, что за меньшие деньги сегодня можно слетать в Европу, о каком развитии туризма в Дагестане можно вообще говорить? Получается, что миллиарды федеральных средств, вложенных в реконструкцию взлетно-посадочного полотна в Махачкалинском аэропорту, сегодня работают не на Дагестан, а на частные предприятия, контролирующие вопросы обслуживания самолётов», — заявил Магомедов.

Накануне к руководителю управления ФАС России по республике Дагестан Курбану Кубасаеву обратилось Дагестанское региональное отделение партии «Яблоко» с просьбой изучить обоснованность ценообразования услуг, оказываемых авиаперевозчиками в Махачкалинском аэропорту, на предмет искусственного завышения их стоимости с использованием своего монопольного положения.

Отметим, стоимость билета Махачкала — Москва — Махачкала на 24 июня составляет от 13 до 16 тыс. рублей, а перелет, например, из Москвы в Сочи и обратно обойдется от 6 до 8,5 тыс. рублей.