Видное, Московская область, 25 июня, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Второй фестиваль «Джазовые сезоны в Горках» откроется в музее-заповеднике Горки Ленинские 9 июля. Программу представит культовый джазмен, Народный артист России Игорь Бутман. Фестиваль пройдёт в демократичном летнем формате оупен-эйр и уже во второй раз соберёт в подмосковном заповеднике российских и зарубежных звёзд джаза. На сцену выйдут Randy Brecker, Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр, Leon Foster Thomas, Олег Бутман и многие другие.

jazzseasons.ru Музыканты

О задумке фестиваля и первых пробах организации корреспонденту ИА REGNUM рассказала советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева:

«В сентябре прошлого года мы впервые проводили фестиваль в Горках Ленинских, это был пробный шар. Если помните, сентябрь был тёплым, поэтому мы сделали однодневную программу под открытым небом около знаменитой Морозовской усадьбы. Людей пришло очень много, мы ставили стулья, но зрители располагались и на траве вокруг. Формат ни к чему не обязывающего нон-стоп концерта оказался очень удачным. Музыканты сменяли друг друга, а люди могли в любой момент встать, перекусить, погулять с детьми…

Нам казалось совершенно очевидным, что, раз у нас есть такой друг, как Игорь Бутман — человек огромного таланта, энергии и желания делать проекты, даря подарки самой широкой аудитории, то мы просто обязаны сделать такой проект. Игорь сам всё придумал, составил программу, наша команда заповедника Горки Ленинские активно подключилась. Опыт предыдущих проектов показал, что люди соскучились по формату оупен-эйр — в усадьбах, парках, когда зрители могут прийти с семьёй и расположиться на лужайке в непринуждённой обстановке. А джазовая музыка идеально вписывается в этот формат».

jazzseasons.ru Игорь Бутман

Говоря об особенностях фестиваля, Ширалиева отметила чистоту жанра джаз и авторскую концепцию проекта: «В программе нет ничего искусственного: никаких дополнительных перформансов, это классический джазовый фестиваль, фестиваль авторский. Люди с удовольствием идут именно на Игоря Бутмана, кредит доверия к нему огромный. Уже на фестивале они знакомятся с разными направлениями джаза — в программу входят выступления и молодых музыкантов, и гостей из-за рубежа».

9 июля программу «Джазовых сезонов в Горках» откроет Квинтет Сергея Долженкова. Оригинальные версии хитов «The Beatles» представит Alexander Dovgopoly Project — сольный проект солиста Московского джазового оркестра п/у Игоря Бутмана. Юная пианистка Юлия Перминова сыграет авторские произведения. Юлиана Рогачева, лауреат фестиваля Montreux Jazz Festival, исполнит утонченные и романтичные мелодии классического джаза. Хедлайнер первого дня фестиваля станет Московский джазовый оркестр п/у Игоря Бутмана — один из самых известных биг-бэндов мира.

«Игорь Бутман обладает особым даром общения с аудиторией, он великолепный ведущий. Зрителям на его концертах ведущий не нужен, потому что он сам очень ярко и с артистизмом рассказывает о музыке, представляет своих коллег-музыкантов… Мы очень благодарны Бутману за то, что он это всё придумал», — комментирует Нармин Ширалиева.

На второй день фестиваля певица Алина Ростоцкая и ее группа «JazzMobile» представит новый альбом «Flow» (Butman Music), тромбонист Павел Овчинников, солист Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, — свой оркестр, стремительно набирающий популярность на московской сцене. Музыкальный марафон украсит юбилейный концерт барабанщика Олега Бутмана при участии Игоря Бутмана, исполнителя на steel pan Леона «Фостера» Томаса, басиста Кэлвина Джонса и культового трубача Рэнди Бреккера, двухкратного лауреата премии «Грэмми», участника групп «Brecker Brothers» и «Blood, Sweat & Tears».

igorbutman.com Ярослава Симонова

Изюминкой фестиваля «Джазовые сезоны в Ленинских Горках» станет самая юная участница Ярослава Симонова — девочка с ограниченными возможностями зрения и безграничным музыкальным потенциалом. Феноменальная 12-летняя вокалистка, пианистка, композитор, она уже стала лидером группы «Super Band» и записала свой первый диск, вышедший на лейбле «Butman Music Records», — «Детский альбом» Петра Чайковского. Благодаря поддержке своего наставника Игоря Бутмана Ярослава вместе с Московским джазовым оркестром участвовала в концертах с выдающимися музыкантами в Москве, Париже, Нью-Йорке.

Фестиваль продлится в музее-заповеднике Горки Ленинские до 10 июля.