Калуга, 24 июня, 2016, 16:56 — ИА Регнум.



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Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, а также в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций Калуги, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Кроме того, заместитель главврача подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщил 24 июня корреспонденту ИА REGNUM, руководитель следственного отдела по городу Калуга следственного управления Следственного комитета России по Калужской области Алексей Дулишкович, по версии следствия, в период с февраля по апрель 2016 года заместитель главного врача и калужский бизнесмен, вступив в преступный сговор, от имени аффилированной фирмы заключили государственный контракт на поставку VPN-маршрутизаторов в количестве двух штук для нужд Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф стоимостью около 200 тысяч рублей. При этом рыночная стоимость двух маршрутизаторов составляла не более 98 тысяч рублей. Разницу в цене подозреваемые планировали присвоить себе. Однако распорядиться похищенными денежными средствами подозреваемые не смогли, так как их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время по уголовному делу собрана доказательственная база, подтверждающая причастность подозреваемых к совершённому преступлению. Проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.