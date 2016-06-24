Ростов-на-Дону, 24 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. ГК «Ростов-Дон» получил пропуск в Лигу чемпионов. Такое решение принял 24 июня исполнительный комитет ЕГФ в Вене, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды. Примечательно, что помимо выдачи wild card дружина Яна Лесли сразу же будет стартовать с группового этапа.

eurohandball.com Гандбольный мяч

Напомним, в сезоне 2015/16 ГК «Ростов-Дон» успешно дебютировал в Лиге чемпионов: коллектив выиграл 11 из 12 матчей на двух групповых этапах, один матч завершился вничью. Оступилась команда в¼ финала ростовчанки, уступив румынскому «Бухаресту».

Также известно, что в групповую стадию турнира попали 13 команд из Черногории, Венгрии, Норвегии, Македонии, Швеции, Дании, Франции и Германии. Жеребьевка групповой стадии турнира состоится 1 июля в Копенгагене. Матчи группового этапа соревнований стартуют 14−16 октября.

Напомним, что восемь игроков «Ростов-Дона» в эти дни готовятся к главному турниру четырёхлетия — Олимпиаде-2016.