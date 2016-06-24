Свердловская область, 14 мая, 2005, 16:34 — ИА Регнум. Чай с пряниками ждет всех участников традиционной "Майской прогулки" в Екатеринбурге. Наливать чаю организаторы обещают тем, кто дойдет до финиша, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Одно из самых массовых мероприятий, посвященное здоровому образу жизни, стартует 15 мая утром. Каждый участник сам может выбрать темп прогулки и длину дистанции. Как обычно будет пять маршрутов - самый длинный - 50 километров. Впрочем, в этом соревновании важна не победа, а участие. Главное условие - финишировать до девяти часов вечера.