Черкесск, 24 июня, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Парламентарии Карачаево-Черкесии предложили вести уголовную ответственность за оправдание геноцида любого народа. На очередном заседании Народного собрания было принято постановление — выйти в Госдуму РФ с законодательной инициативой закрепить такую ответственность, внеся изменения в Уголовный Кодекс РФ, сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе регионального парламента.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Здание парламента (народного собрания) Карачаево-Черкесии

Один из авторов законопрокта — вице-спикер Руслан Хабов. Отмечая противоправность политики произвола и беззакония, которая практиковалась в годы советской власти на государственном уровне по отношению к некоторым народам, он заявил: «Впоследствии ошибки были признаны и исправлены, но сегодня у нас находятся отдельные историки, будем так говорить лжеисторики, на федеральном и местечковом уровне, которые стараются исказить историю и Великой Отечественной войны, и страны в целом. А такие ужасные факты, как репрессии по этническим признакам, политическим убеждениям, стараются оправдать, утверждая, что это было необходимо».

По мнению парламентариев, поводов для этнических репрессий просто не может быть. «Репрессии по этническому признаку — это преступление, не допустимое ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Тот же, кто думает иначе, кто допускает высказывания, осуществляет публикации, допускающие такие деяния, оправдывающие их или призывающие к ним — преступник со всеми вытекающими последствиями», — говорится в пояснительной записке к постановлению о законодательной инициативе.

Как отметили в Народном собрании, подобная практика в мире уже имеется. В качестве примера парламентарии привели факт принятия законов об ответственности за отрицание холокоста в годы Второй мировой войны в ряде европейских стран.