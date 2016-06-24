София, 24 июня, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Россия и Болгария решат, как будут в дальнейшем распоряжаться двумя реакторами для АЭС «Белене». Об этом сегодня, 24 июня, заявили главы российского и болгарского Минэнерго Александр Новаки Теменужка Петкова, передает Neftegaz со ссылкой на болгарские СМИ.

Bjoern Schwarz Атомная электростанция

Сообщается, что переговоры между главами энергетических ведомств состоялись по телефону. После чего Новак и Петкова решили, что могут договориться о дальнейшем использовании двух новых изготовленных, но невостребованных реакторов типа ВВЭР-1000/466Б.

Напомним, что 14 июня Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве постановил, что Национальная энергетическая компания (НЭК) Болгарии обязана выплатить дочернему предприятию «Росатома» «Атомстройэкспорту» 620 млн евро из-за прекращения реализации проекта АЭС «Белене». Кроме того, суд определил, что за каждый год, в котором болгарская сторона на возместить ущерб российской, будет взыскана неустойка.

У НЭК нет таких средств, чтобы выплатить их в срочном порядке «Росатому». Ранее уже предполагалось, что в случае выигрыша «дочки» российской атомной корпорации НЭК может не найти средств, и тогда «Росатом» будет готов принять активы компании на свой счет. То есть болгарская компания обанкротятся. Однако болгарские власти решили выплатить компенсацию другим образом. Как ранее передавало ИА REGNUM, София намерена продать реакторы, предназначавшиеся для АЭС «Белене», в Иран или Индию.

Что касается Ирана, то премьер Болгарии Борислав Бойко 11 июля отправится с визитом в Иран, где и намерен обсудить возможность продажи реакторов. Дело в том, что реакторы с АЭС «Белене» с технической точки зрения могут отлично подойти для будущей иранской АЭС «Бушер». В свою очередь, российский эксперт, которого опросило ИА REGNUM отметил, что этот план может быть успешно реализован. Кроме того, такое решение болгарским партнерам могли подсказать и сама российская сторона.

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Насчет Индии планы Софии ранее подтвердила министр энергетики республики Теменужка Петкова. По ее словам, решение суда о выплате России компенсации «не несет реального ущерба», так как существует рынок, на котором оборудование для АЭС востребовано. Петкова заявила, что реакторы для АЭС «Белене» могла бы приобрести и Индия, где российская компания также ведёт сооружение атомной станции.

Однако для того, чтобы продать реакторы, свое разрешение должен дать «Росатом». Тем более что для АЭС «Белене» готов один реактор, а второй еще дорабатывают. Так, «Атомстройэкспорт», выступает против такого перепродажи оборудование, которое предлагает Болгария. Власти этой страны намерены, в свою очередь, выплатить компании 550 млн евро.

С технической точки зрения реакторы могут подойти на строящиеся станции в Индии и Иране. Но реализация в этих странах проектов «Росатомом» является одновременно как плюсом, так и минусом для Болгарии. Так как российская корпорация строит на индийской и иранской АЭС, и ей невыгодно, чтобы Болгария делала такой подарок странам, которые и так бы заказали оборудование у России. Если брать во внимание хорошие торговые навыки иранцев, то это еще больше усугубляет и без того сложную ситуацию. Правда, главы российского и болгарского Минэнерго, несмотря на все трудности, все равно договорились решить вопрос полюбовно.