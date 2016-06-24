Севастополь, 24 июня, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Правительство Севастополя отменило свое постановление об освобождении жильцов первых этажей высотных домов от платы за пользование лифтами после протеста прокуратуры и решения Верховного суда. Об этом говорилось 23 июня в ходе заседания правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) kaisender Лифт

Напомним, в сентябре прошлого года правительство Севастополя приняло изменение в постановление, которым отменялась плата за пользование лифтом собственниками жилых помещений, расположенных на первом этаже.

После чего последовал протест прокуратуры, которая подала иск в суд для отмены постановления. «Вопрос о взимания платы… был предметом судебного разбирательства. Севастопольский городской суд отказал в удовлетворении административного заявления прокуратуры и поддержал правительство Севастополя. Верховный суд принял противоположное решение. Изменения в соответствии с позицией Верховного суда были приняты на прошлом заседании правительства», — сказал начальник правового управления департамента аппарата губернатора Антон Калиниченко.

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