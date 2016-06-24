Буэнос-Айрес, 24 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что является жертвой политического преследования.

Pablo Gomez Кристина Киршнер

Как сообщает Prensa Latina, неизвестные вторглись в дом, где жили родители покойного президента Аргентины, мужа Кристины Киршнер Нестора Киршнера. А в аргентинском городе Консепсьон-дель Уругвай неизвестные разрушили памятник Нестору Киршнеру. Кристина Киршнер уверена, что в Аргентине новая власть попирает Конституцию страны, имеют место идеологические преследования и нарушается свобода СМИ. И происходит «обнуление демократии».

В мае 2016 года Кристине Киршнер были предъявлены обвинения в нанесении крупного ущерба государству при сделках по фьючерсным торгам валютой, которые осуществлялись Центральным банком, сообщало Reuters. В апреле 2016 года экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер было предъявлено еще одно обвинение — в отмывании денег.