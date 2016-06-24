Томск, 24 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В Томске по сравнению с 2015 годом увеличилось число медалистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. В этом году в торжественном приеме мэра примут участие 277 выпускников, из них 271 медалист, обучавшийся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, и шесть выпускников частных школ гимназии «Томь» и лицея при Томском госуниверситете.

Анжелика Наумова Золотая и серебряная медали за отличную учебу

«Отрадно, что год от года количество выпускников-медалистов у нас растет, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — Это подтверждает, что уровень образования в Томске по-прежнему высок. Причем, ребята, которые получают федеральные медали «За успехи в учении» в большинстве своем также успешны в науке, спорте, творчестве. Это наша элита. И именно такая активная и интеллектуальная молодежь будет развивать нашу науку, промышленное производство, запускать новые бизнес-проекты».

Федеральные медали «За особые успехи в учении» выпускники получат вместе с аттестатами об окончании школы на выпускных вечерах, которые состоятся 25 июня.

Больше всего медалистов выпустит Сибирский лицей — 18 человек, гимназия № 24 и Русская классическая гимназия № 2 по 17 медалистов; гимназия № 29 — 15 медалистов. В лицее № 7 — 13 медалистов, в средних общеобразовательных школах № 43 — 12 медалистов, № 32 — 11 медалистов, в гимназии № 6 — 10 медалистов, ещё 36 муниципальных общеобразовательных учреждений подготовили от 1 до 10 медалистов.

Среди выпускников победители и призёры международных и Всероссийских олимпиад и конкурсов, кандидаты в мастера спорта, победители конкурсов на премию губернатора Томской области и премии администрации Томска.

Для сравнения в 2015 году медали «За особые успехи в учении» получили 263 одиннадцатиклассника.

Торжественный прием мэра Томска пройдет 28 июня в Центре культуры Томского госуниверситета. Иван Кляйн поздравит выпускников 11-х классов с успешным окончанием школы и вручит памятные подарки: часы с символикой Томска, поздравления и благодарственные письма родителям выпускников.