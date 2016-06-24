Воронеж, 24 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Останки двух советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружили в Воронеже на строительной площадке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи памяти

Останки были обнаружены на стройке на улице Хользунова, на территории бывшего троллейбусного депо №2. Нашли останки рабочие, которые рыли котлован.

«К сожалению, техника практически полностью уничтожила захоронение, часть останков вывезли, часть — удалось спасти. Личности бойцов установить невозможно. Известно только, что один из них — офицер», — сообщил Михаил Сегодин.

Сейчас останки вывезены в хранилище поисковиков, где будут находиться до перезахоронения.

Михаил Сегодин отметил, что из этого района поисковики вывезли останки «не одной сотни» бойцов — в 1942 году здесь шли ожесточенные бои. Сколько останков уничтожено при проведении строительных работ, — неизвестно. Проводить поисковые работы здесь уже поздно.

«Мы постоянно говорим о нарушении законодательства. Проводить поисковые работы можно до планировки, после начала строительства это уже бессмысленно», — отметил Михаил Сегодин.