В Воронеже строители разрушили воинское захоронение
Воронеж, 24 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Останки двух советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружили в Воронеже на строительной площадке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин.
Останки были обнаружены на стройке на улице Хользунова, на территории бывшего троллейбусного депо №2. Нашли останки рабочие, которые рыли котлован.
«К сожалению, техника практически полностью уничтожила захоронение, часть останков вывезли, часть — удалось спасти. Личности бойцов установить невозможно. Известно только, что один из них — офицер», — сообщил Михаил Сегодин.
Сейчас останки вывезены в хранилище поисковиков, где будут находиться до перезахоронения.
Михаил Сегодин отметил, что из этого района поисковики вывезли останки «не одной сотни» бойцов — в 1942 году здесь шли ожесточенные бои. Сколько останков уничтожено при проведении строительных работ, — неизвестно. Проводить поисковые работы здесь уже поздно.
«Мы постоянно говорим о нарушении законодательства. Проводить поисковые работы можно до планировки, после начала строительства это уже бессмысленно», — отметил Михаил Сегодин.