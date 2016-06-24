Ташкент, 24 июня, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Российская Федерация никогда не вмешивалась в процесс проведения референдума о выходе Соединенного королевства из состава Европейского Союза. Об этом сегодня, 24 июня, заявил президент России Владимир Путин, сообщают РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин подчеркнул, что Россия никогда не при каких обстоятельствах не вмешивалась в дела Великобритании и Евросоюза.

«Мы никогда не вмешивались, никогда не высказывались по этому поводу, вели себя, на мой взгляд, очень корректно и, конечно, внимательно следили за тем, что происходит, но никак не влияли на этот процесс и даже не пытались этого делать», — сказал российский лидер.

Напомним, ранее Путин назвал заявления, касающиеся якобы заинтересованности России в выходе Великобритании из ЕС, попыткой оказать влияние на британское общественное мнение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Brexit внутренним делом Великобритании.