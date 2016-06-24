Астрахань, 24 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. «В Астраханской области региональная система бизнес-инкубаторов, с точки зрения бизнеса, работает неэффективно. Кроме того, наблюдательный совет «Астраханский областной инновационный центр» не привлекает к работе бизнес-сообщество, не делится отчетами за 2015 год, не актуализирует свой состав», — такую информацию по результатам проверки озвучила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Астраханской области Наиля Никитина, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня со ссылкой на реготделение Общероссийского народного фронта.

dancelot.ru Бизнес-инкубатор

Проведенный «фронтовиками» мониторинг деятельности бизнес-инкубаторов в регионе говорит о том, что их работа оставляет желать лучшего. Так, по словам администратора бизнес-инкубатора в Камызяке Валерия Палашкина, его учреждение заполнено на 60%. Однако, несмотря на то, что в конкурсе выигрывал лишь один предприниматель, помещение использовали и другие бизнесмены. В астраханском бизнес-инкубаторе все кабинеты оказались опломбированы, а в цехе работала одна типография. Кроме того, добраться до него практически невозможно из-за состояния дорог. Также нет и возможности точно определить местоположение городского бизнес-инкубатора. В Олинском бизнес-инкубаторе находится гостиница, хотя на сайте отмечены два резидента — комнаты временного пребывания и производство по расфасовке и упаковке рыбы.

Прокуратура региона провела проверку автономного учреждения «Астраханский областной инновационный центр», которое предоставляет госуслуги по созданию и развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства — бизнес-инкубаторов и оказанию господдержки в создании новых инновационных технологий и производств. В ходе проверки были отмечены проблемы эксплуатации бизнес-инкубаторов, касающиеся неэффективного использования государственного имущества. В результате надзорной проверки деятельности учреждений, подведомственных региональному министерству экономического развития, было выявлено 130 нарушений, 70 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время на территории Астраханской области функционируют четыре бизнес инкубатора в Астрахани, Камызяке, Ахтубинске и поселке Оля Лиманский район.

Добавим, что в прошлом году в рамках государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» государственная финансовая поддержка была оказана 358 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 376,2 млн рублей. Так, в частности, 34 субъекта малого предпринимательства получили гранты на начало собственного бизнеса на сумму 8,4 млн рублей, на сумму 40,2 млн рублей были просубсидированы 35 инвестиционных проектов, девяти субъектам малого и среднего предпринимательства выплачены субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста на сумму 5,1 млн рублей, 258 субъектов малого и среднего предпринимательства получили микрозаймы на общую сумму 196,8 млн рублей.

Всего в ходе реализации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, объем инвестиций в 2015 году составил 1516,4 млн рублей, создано и сохранено более 4,3 тыс. рабочих мест.