Воронеж, 24 июня, 2016, 16:20 — ИА Регнум. За последние пять лет количество плановых проверок малого и среднего бизнеса в Воронежской области сократилось на 77%. Об этом на Первом открытом форуме прокуратуры Воронежской области заявил глава ведомства Николай Шишкин, передает корреспондент ИА REGNUM. Так, в 2010 году было более 20 тысяч плановых проверок. В 2016 году в прокуратуру было подано 6 тысяч заявок на проведение плановых проверок. Из них ведомство согласовало только пять тысяч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Также изменилась ситуация с внеплановыми проверками. С 2010 года в регионе было произведено не более восьми тысяч внеплановых проверок, причем каждое четвертое заявление контролирующих органов отклоняется.

«Есть проверки, которые контролирующие органы проводят без согласования с органами прокуратуры. За это существует административная ответственность. Только в 2016 году более 150 должностных лиц контролирующих органов были привлечены к административной ответственности за нарушение действующего законодательства», — сообщил в своем докладе Николай Шишкин.

О том, как работают в том числе и эти изменения, рассказала руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Галина Абричкина. По ее словам, по сравнению с 2014 годом количество предприятий малого бизнеса выросло примерно на 1,2 тысячи.

«Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области по единому налогу, по вменному доходу и по упрощенной системе налогообложения составил 4,6 млрд рублей, это плюс 14% к уровню предыдущего года. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, малый бизнес показывает достаточно хорошие результаты», — сказала Галина Абричкина.

ИА REGNUM отмечает, что среди предложений, которые в ходе форума поступили от представителей бизнеса и экспертов — проверка обращений от людей, из-за которых назначаются внеплановые проверки, приведение нормативной базы в соответствие с современными реалиями, а также отмена так называемой «палочной» системы работы контролирующих органов.