Минск, 24 июня, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В Минске 24 июня на заседании Комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству утверждён перечень 30 совместных научно-технических и инновационных проектов, которые планируют в ближайшие два года, сообщает Госкомитет по науке и технологиям постсоветской республики.

Изак де Яудервилле. Ученый в кабинете. 1630

«Среди приоритетных направлений развития инноваций — энергоэффективные технологии, промышленные и строительные технологии и производства, медицина и фармация, информационно-коммуникационные и аэрокосмические технологии, агропромышленные технологии, рациональное природопользование и переработка природных ресурсов, био‑ и наноиндустрия», — сказано в официальном сообщении.

В заседании комиссии приняли участие председатель ГКНТ РБ Александр Шумилин и замминистра науки и техники КНР Инь Хэцзюнь. Участниками белорусско-китайского научно-технического сотрудничества являются НАН Белоруссии, министерства, университеты, научно-производственные предприятия, высокотехнологичные компании, научно-технологические парки, центры международного научно-технического сотрудничества.

Совместные проекты уже реализуются организациями Китая и Белоруссии. Академия наук постветской республики совместно с китайским Университетом Нингбо реализует проект «Процесс обработки давлением и комплекс оборудования экономичной точной прокатки валов со спиральными поверхностями», результаты которого будут использованы для создания в Белоруссии производства анкерных крепей нового поколения, используемых в горно-шахтной отрасли. Белгосуниверситет совместно с НАН Белоруссии и китайской корпорацией ZTE ведут работы по «созданию Белорусско-Китайской научно-исследовательской лаборатории технологий интернета вещей, которая будет заниматься продвижением инновационных решений мониторинга товаротранспортных потоков и реализации совместных проектов и исследований в области RFID-технологий».

Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники в 2015 — 2016 годах заключено три новых контракта с китайскими организациями на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в областях электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, радиолокации и ионноплазменного оборудования для тонкопленочных технологий с общим объемом финансирования $3,8 млн, а в итоге китайские заказчики получат десять контрактов на $9,8 млн по проектам СВЧ электроники, радиолокации, электромагнитной совместимости РЭС, гидроакустической связи, защиты информации, вибромониторинга и вибродиагностики.

Белорусскими и китайскими организациями прорабатываются вопросы реализации таких проектов, как: создание совместной лаборатории оптоэлектронных и лазерных технологий между НАН Белоруссии и Институтом океанографического приборостроения Академии наук провинции Шаньдун; создание Белорусским национальным техническим университетом (БНТУ) и Северо-Восточным университетом г. Шеньян Белорусско-Китайского Центра перспективных прикладных инженерно-технических научных исследований, на базе которого будет осуществляться реализация совместных научно-исследовательских проектов, разработка и содействие коммерциализации современных наукоемких технологий и инновационной продукции; создание между БНТУ и Китайским отделением Белорусско-Китайского научно-технологического парка в г. Чаньчунь минского отделения такого парка в целях развития совместной инфраструктуры комплексной поддержки инновационного предпринимательства и молодежного стартап-движения в РБ и КНР; создание совместного инженерно-образовательного центра «БГУИР — Huawei» для дополнительного образования, разработки программных продуктов, проведения научно-исследовательских работ и использования в учебном процессе.

«Мы готовы наращивать поставки современных, инновационных конкурентоспособных по цене и качеству автомобилей, тракторов, карьерной и сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, технологического оборудования, лекарств, продовольственных и многих других товаров, — заявил Шумилин. — При этом каждый из проектов научного, инновационного и торгового сотрудничества может и должен перерасти в совместные производства и предприятия. К развитию совместного бизнеса мы подходим комплексно: технологии, прямые инвестиции, обучение персонала и взаимовыгодное партнерство».

Как сообщало ИА REGNUM, во взаимной торговле с Китаем у Белоруссии стабильно отрицательное и динамично растущее отрицательное сальдо. Китай поставляет в Белоруссию по «связанным кредитам» товары и услуги, помогает с созданием новых вооружений и запуском космических спутников. Считается, что между Минском и Пекином установился уровень стратегического партнёрства.

Встречаясь 24 июня в Ташкенте с председателем КНР Си Цзиньпином, Александр Лукашенко заявил о готовности официального Минска идти по пути углубления отношений с Китаем и Шанхайской организацией сотрудничества и заверил, что как Китай, так и ШОС в целом могут рассчитывать на поддержку Белоруссии в любых вопросах. В организации постсоветская республика получила статус наблюдателя в 2015 году, в ШОС состоят также партнёры Белоруссии по Таможенному союзу, ЕЭП и ЕАЭС.

Также сегодня, 24 июня глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что со временем постсоветская республика может претендовать на статус полноправного члена ШОС. Он отметил, что после расширения организации за счёт Индии, Пакистана и Ирана открываются перспективы работы на рынке с 45% населения мира. Участники саммита ШОС рассмотрели стратегию развития организации до 2025 года, антинаркотическую стратегию до 2022 года и ряд вопросов по борьбе с трансграничной преступностью, а также развитию многосторонних связей в других сферах.