Санкт-Петербург, 24 июня, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Дзержинский городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство полицейского следствия по избранию меры пресечения бывшему генеральному директору «Ленинградской областной телекомпании» («ЛОТ») Андрею Мокрову и его заместителю Евгению Шполянскому, поместив подозреваемых под домашний арест. Об этом сегодня, 24 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили источник в правоохранительных органах.

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«Обвиняемых арестовали. Мера пресечения — домашний арест. При этом гособвинитель просил суд не заключать подозреваемых под стражу и даже выступал против домашнего ареста», — отметил источник в полиции.

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Напомним, 22 июня прошли обыски в офисе «ЛОТ» на улице Чапыгина в Петербурге и на квартире Андрея Мокрова, возглавлявшего телекомпанию с августа 2013 года по ноябрь 2015 года. После чего бывшего руководителя телеканала и его заместителя задержали по подозрению в мошенничестве.

Правоохранительные органы считают, что сотрудники телекомпании ввели в заблуждение представителей комитета по здравоохранению Ленобласти. Из выделенных по заказу комитета на производство телевизионных роликов о профилактике социально значимых заболеваний 7 млн 375 тысяч рублей не менее 3,8 млн рублей были похищены.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы.