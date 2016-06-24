Ташкент, 24 июня, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Россия будет внимательно следить за последствиями выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом 24 июня журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Судя по всему, сейчас последуют какие-то формальные процедуры, связанные с решением британцев о выходе из Евросоюза. Мы внимательно будем за этим следить, анализировать, будем стремиться к тому, чтобы минимизировать какие-то негативные явления этого решения для нашей экономики», — сказал Путин.

По его словам, «если сейчас это ударило по рынкам, по валютам, то неизбежно отразится и уже отражается на биржевых индексах, а, значит, и на ценах на все традиционные товары, но я уверен, что это скорректируется в самое ближайшее время».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.