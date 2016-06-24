Путин: Россия минимизирует последствия референдума в Великобритании
Ташкент, 24 июня, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Россия будет внимательно следить за последствиями выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом 24 июня журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
«Судя по всему, сейчас последуют какие-то формальные процедуры, связанные с решением британцев о выходе из Евросоюза. Мы внимательно будем за этим следить, анализировать, будем стремиться к тому, чтобы минимизировать какие-то негативные явления этого решения для нашей экономики», — сказал Путин.
По его словам, «если сейчас это ударило по рынкам, по валютам, то неизбежно отразится и уже отражается на биржевых индексах, а, значит, и на ценах на все традиционные товары, но я уверен, что это скорректируется в самое ближайшее время».
Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.