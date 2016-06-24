В России число граждан-банкротов выросло на 2%
Москва, 24 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В России по состоянию на конец июня 2016 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 597,4 тыс. человек. За три последних месяца оно увеличилось на 2,0% или на 11,7 тыс. человек (на на 1 апреля — 585,7 тыс. человек). Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таковы данные представленные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом, основная часть граждан — потенциальных банкротов, по-прежнему приходится на сегмент необеспеченного кредитования: кредитам на покупку потребительских товаров — 61,0% от общего числа потенциальных банкротов и кредитным картам — 10,5%.
Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых организаций насчитывает почти 2% от общего числа граждан, подпадающих под закон о банкротстве, а по ипотеке и автокредитам — 2,2% и 8,0% соответственно. Долг еще 16,3% потенциальных банкротов сложился из кредитов разных видов.
В регионах РФ наибольшая динамика роста потенциальных банкротов была отмечена в Забайкальском крае (+22,3%), Республике Бурятия (+12,4%), Амурской области (+12,0%), Республике Хакасия (+11,5%) и Иркутской области (+10,9%).
При этом в ряде регионов количество граждан, подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, наоборот, сократилось. Так, в Чукотском автономном округе их количество сократилось на 20,0%, в Республике Северная Осетия-Алания — на 13,7%, в Республике Карачаево-Черкессия — на 12,1%, в Ненецком автономном округе — на 9,6%, в Рязанской области — на 6,2%.
Динамика количества потенциальных банкротов в регионах РФ, чел.
Регион
март 2016
июнь 2016
Динамика, %
Забайкальский край
3 461
4 233
22,3%
Республика Бурятия
6 102
6 861
12,4%
Амурская область
2 626
2 941
12,0%
Республика Хакасия
2 088
2 328
11,5%
Иркутская область
12 242
13 580
10,9%
Омская область
9 134
10 030
9,8%
Алтайский край
8 361
9 164
9,6%
Республика Коми
3 266
3 575
9,5%
Приморский край
7 689
8 351
8,6%
Еврейская автономная область
575
623
8,3%
Кемеровская область
14 375
15 557
8,2%
Республика Тува
1 531
1 645
7,4%
Сахалинская область
2 801
3 007
7,4%
Мурманская область
3 549
3 808
7,3%
Республика Саха (Якутия)
3 777
4 046
7,1%
Свердловская область
20 678
21 958
6,2%
Хабаровский край
5 558
5 896
6,1%
Республика Калмыкия
1 632
1 729
5,9%
Томская область
4 591
4 858
5,8%
Красноярский край
16 889
17 848
5,7%
Челябинская область
16 330
17 228
5,5%
Республика Алтай
438
461
5,3%
Новосибирская область
15 361
16 090
4,7%
Ямало-Ненецкий автономный округ
2 537
2 656
4,7%
Республика Ингушетия
486
508
4,5%
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
7 728
8 076
4,5%
Камчатский край
986
1 025
4,0%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
9 508
9 883
3,9%
Курганская область
3 160
3 279
3,8%
Республика Башкирия
22 719
23 558
3,7%
Пермский край
11 492
11 847
3,1%
Республика Марий Эл
1 844
1 899
3,0%
Республика Татарстан
14 358
14 772
2,9%
Республика Дагестан
1 829
1 880
2,8%
Архангельская область
3 992
4 103
2,8%
Вологодская область
4 912
5 037
2,5%
Республика Карелия
2 855
2 920
2,3%
Новгородская область
2 521
2 574
2,1%
Удмуртская Республика
4 877
4 974
2,0%
Магаданская область
457
465
1,8%
Брянская область
3 903
3 954
1,3%
Нижегородская область
10 764
10 901
1,3%
Белгородская область
6 080
6 152
1,2%
Калужская область
3 584
3 619
1,0%
Костромская область
1 799
1 813
0,8%
Псковская область
2 273
2 290
0,7%
Калиниградская область
4 216
4 245
0,7%
Чувашская Республика
2 947
2 962
0,5%
Краснодарский край
23 101
23 179
0,3%
Кировская область
3 882
3 892
0,3%
Ростовская область
19 659
19 654
0,0%
Владимирская область
5 320
5 316
-0,1%
Ленинградская область
8 118
8 091
-0,3%
г. Санкт-Петербург
23 126
23 024
-0,4%
Оренбургская область
9 082
9 019
-0,7%
Республика Адыгея
1 700
1 687
-0,8%
Воронежская область
8 554
8 472
-1,0%
Волгоградская область
10 518
10 407
-1,1%
Московская область
35 861
35 439
-1,2%
Республика Мордовия
2 131
2 103
-1,3%
Ставропольский край
10 983
10 835
-1,3%
Самарская область
12 182
12 010
-1,4%
Тверская область
4 445
4 381
-1,4%
Пензенская область
5 183
5 107
-1,5%
Смоленская область
3 384
3 333
-1,5%
Липецкая область
4 853
4 773
-1,6%
г. Москва
38 413
37 726
-1,8%
Ульяновская область
4 741
4 645
-2,0%
Саратовская область
10 310
10 101
-2,0%
Курская область
4 588
4 491
-2,1%
Тульская область
5 545
5 423
-2,2%
Ярославская область
4 739
4 628
-2,3%
Чеченская республика
625
609
-2,6%
Орловская область
2 892
2 817
-2,6%
Кабардино-Балкарская Республика
3 810
3 639
-4,5%
Ивановская область
3 754
3 568
-5,0%
Астраханская область
5 728
5 437
-5,1%
Тамбовская область
3 499
3 299
-5,7%
Рязанская область
3 858
3 618
-6,2%
Ненецкий автономный округ
52
47
-9,6%
Республика Карачаево-Черкессия
3 829
3 367
-12,1%
Республика Северная Осетия-Алания
2 272
1 960
-13,7%
Чукотский автономный округ
85
68
-20,0%