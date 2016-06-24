Москва, 24 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В России по состоянию на конец июня 2016 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 597,4 тыс. человек. За три последних месяца оно увеличилось на 2,0% или на 11,7 тыс. человек (на на 1 апреля — 585,7 тыс. человек). Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таковы данные представленные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Sam Yurface Банкротство

При этом, основная часть граждан — потенциальных банкротов, по-прежнему приходится на сегмент необеспеченного кредитования: кредитам на покупку потребительских товаров — 61,0% от общего числа потенциальных банкротов и кредитным картам — 10,5%.

Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых организаций насчитывает почти 2% от общего числа граждан, подпадающих под закон о банкротстве, а по ипотеке и автокредитам — 2,2% и 8,0% соответственно. Долг еще 16,3% потенциальных банкротов сложился из кредитов разных видов.

В регионах РФ наибольшая динамика роста потенциальных банкротов была отмечена в Забайкальском крае (+22,3%), Республике Бурятия (+12,4%), Амурской области (+12,0%), Республике Хакасия (+11,5%) и Иркутской области (+10,9%).

При этом в ряде регионов количество граждан, подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, наоборот, сократилось. Так, в Чукотском автономном округе их количество сократилось на 20,0%, в Республике Северная Осетия-Алания — на 13,7%, в Республике Карачаево-Черкессия — на 12,1%, в Ненецком автономном округе — на 9,6%, в Рязанской области — на 6,2%.

Динамика количества потенциальных банкротов в регионах РФ, чел.

Регион

март 2016

июнь 2016

Динамика, %

Забайкальский край

3 461

4 233

22,3%

Республика Бурятия

6 102

6 861

12,4%

Амурская область

2 626

2 941

12,0%

Республика Хакасия

2 088

2 328

11,5%

Иркутская область

12 242

13 580

10,9%

Омская область

9 134

10 030

9,8%

Алтайский край

8 361

9 164

9,6%

Республика Коми

3 266

3 575

9,5%

Приморский край

7 689

8 351

8,6%

Еврейская автономная область

575

623

8,3%

Кемеровская область

14 375

15 557

8,2%

Республика Тува

1 531

1 645

7,4%

Сахалинская область

2 801

3 007

7,4%

Мурманская область

3 549

3 808

7,3%

Республика Саха (Якутия)

3 777

4 046

7,1%

Свердловская область

20 678

21 958

6,2%

Хабаровский край

5 558

5 896

6,1%

Республика Калмыкия

1 632

1 729

5,9%

Томская область

4 591

4 858

5,8%

Красноярский край

16 889

17 848

5,7%

Челябинская область

16 330

17 228

5,5%

Республика Алтай

438

461

5,3%

Новосибирская область

15 361

16 090

4,7%

Ямало-Ненецкий автономный округ

2 537

2 656

4,7%

Республика Ингушетия

486

508

4,5%

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

7 728

8 076

4,5%

Камчатский край

986

1 025

4,0%

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

9 508

9 883

3,9%

Курганская область

3 160

3 279

3,8%

Республика Башкирия

22 719

23 558

3,7%

Пермский край

11 492

11 847

3,1%

Республика Марий Эл

1 844

1 899

3,0%

Республика Татарстан

14 358

14 772

2,9%

Республика Дагестан

1 829

1 880

2,8%

Архангельская область

3 992

4 103

2,8%

Вологодская область

4 912

5 037

2,5%

Республика Карелия

2 855

2 920

2,3%

Новгородская область

2 521

2 574

2,1%

Удмуртская Республика

4 877

4 974

2,0%

Магаданская область

457

465

1,8%

Брянская область

3 903

3 954

1,3%

Нижегородская область

10 764

10 901

1,3%

Белгородская область

6 080

6 152

1,2%

Калужская область

3 584

3 619

1,0%

Костромская область

1 799

1 813

0,8%

Псковская область

2 273

2 290

0,7%

Калиниградская область

4 216

4 245

0,7%

Чувашская Республика

2 947

2 962

0,5%

Краснодарский край

23 101

23 179

0,3%

Кировская область

3 882

3 892

0,3%

Ростовская область

19 659

19 654

0,0%

Владимирская область

5 320

5 316

-0,1%

Ленинградская область

8 118

8 091

-0,3%

г. Санкт-Петербург

23 126

23 024

-0,4%

Оренбургская область

9 082

9 019

-0,7%

Республика Адыгея

1 700

1 687

-0,8%

Воронежская область

8 554

8 472

-1,0%

Волгоградская область

10 518

10 407

-1,1%

Московская область

35 861

35 439

-1,2%

Республика Мордовия

2 131

2 103

-1,3%

Ставропольский край

10 983

10 835

-1,3%

Самарская область

12 182

12 010

-1,4%

Тверская область

4 445

4 381

-1,4%

Пензенская область

5 183

5 107

-1,5%

Смоленская область

3 384

3 333

-1,5%

Липецкая область

4 853

4 773

-1,6%

г. Москва

38 413

37 726

-1,8%

Ульяновская область

4 741

4 645

-2,0%

Саратовская область

10 310

10 101

-2,0%

Курская область

4 588

4 491

-2,1%

Тульская область

5 545

5 423

-2,2%

Ярославская область

4 739

4 628

-2,3%

Чеченская республика

625

609

-2,6%

Орловская область

2 892

2 817

-2,6%

Кабардино-Балкарская Республика

3 810

3 639

-4,5%

Ивановская область

3 754

3 568

-5,0%

Астраханская область

5 728

5 437

-5,1%

Тамбовская область

3 499

3 299

-5,7%

Рязанская область

3 858

3 618

-6,2%

Ненецкий автономный округ

52

47

-9,6%

Республика Карачаево-Черкессия

3 829

3 367

-12,1%

Республика Северная Осетия-Алания

2 272

1 960

-13,7%

Чукотский автономный округ

85

68

-20,0%