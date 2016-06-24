Ростов-на-Дону, 24 июня, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Семье погибшего в Подмосковье пилота Су-27 Сергея Ерёменко будет оказана материальная помощь. 500 тыс. рублей будет выделено из казны Ростовской области, сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе губернатора.

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Напомним, что уроженец Зернограда погиб в небе Подмосковья в начале июня при выполнении демонстрационного полета на церемонии открытия памятника Авиаторам России в поселке Ашукино Пушкинского района. Управляя «сушкой», он летел на базу в Кубинку. Самолёт потерпел крушение. Майор Ерёменко увел «железную птицу» от населённого пункта, иначе человеческих жертв было бы не избежать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Ерёменко был похоронен на родине — в станице Кагальницкой Ростовской области. Его могила расположена рядом с могилой его бабушки. Супруга и двое детей пилота живут в Подмосковье, на Дону осталась мать лётчика.

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